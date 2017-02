Traumahelikopter heeft voorraad bloed aan boord

Vanaf 1 februari beschikt het Mobiel Medisch Team van het Radboudumc over een bloedvoorraad aan boord van de traumahelikopter, de Lifeliner3. Voor het aanleveren van bloed moest voorheen een extra vervoersmiddel rijden. Dit meldt het Radboudumc woensdag.

De maatregel komt voort uit de wens van de Mobiel Medisch Teams in Nederland, dat bij ernstig traumatisch letsel op straat indien nodig levensreddende transfusies moet kunnen uitvoeren bij een slachtoffer. De bloedvoorziening in de Lifeliner wordt mogelijk gemaakt door Bernhoven in Uden. Dit ziekenhuis ligt dicht tegen vliegbasis Volkel aan, waar de Lifeliner3 gestationeerd is, waardoor de logistieke aanlevering efficiënt geregeld is.

Door de beschikbaarheid in de Lifeliner beschikt het team 24 uur per dag over een voorraad 0-negatief bloed dat ze direct kunnen gebruiken. 0-negatief bloed kan toegediend worden aan iedere patiënt, ongeacht bloedgroep.

Naast het Mobiel Medisch Team van het Radboudumc gaat ook het Mobiel Medisch Team van Erasmus MC op korte termijn vliegen met een bloedvoorraad in de traumahelikopter.