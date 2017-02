Aantal nieuwe griepgevallen iets gedaald

De griepepidemie lijkt op zijn retour omdat in de afgelopen week het aantal mensen met influenza-achtige ziekte (IAZ) op de 100.000 inwoners voor het eerst iets is gedaald van 101 naar 82. Dit meldt NIVEL woensdag.

Milde griepepidemie

In de vierde week van 2017 rapporteerden de Peilstations participerend in NIVEL Zorgregistraties eerste lijn 82 mensen met influenza-achtige ziekte (IAZ) op de 100.000 inwoners terwijl dit er in de week daarvoor nog 101 mensen op de 100.000 waren. Daarmee lijkt de milde griepepidemie op zijn retour.

Negende week

De milde griepepidemie duurt inmiddels al negen achtereenvolgende weken. De epidemische grens ligt op 51 mensen met influenza-achtige ziekte (IAZ) per 100.000. De huisartsen zien vooral jonge kinderen (0-4 jaar) en ouderen (≥65 jaar) met IAZ. Bij een deel van de IAZ-patiënten zijn neus- en keelmonsters afgenomen.