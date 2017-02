In 2016 na fouten met medicatie 49.000 mensen in ziekenhuis opgenomen

Het aantal mensen, dat moet worden opgenomen in het ziekenhuis na fouten met medicatie, is in de afgelopen vijf jaar met 25% gestegen naar 49.000 mensen per jaar. Dit meldt Patiëntenfederatie Nederland woensdag.

'De helft van deze ziekenhuisopnames blijkt vermijdbaar. Het gaat met name om ouderen die schade oplopen door bijvoorbeeld verkeerde medicijnen, te hoge of te lage doseringen en bijwerkingen door reactie met andere medicijnen', aldus de federatie.

Veel leed

‘Achter deze cijfers zit ongekend veel menselijk leed. Ik vind het kwalijk dat we dit soort cijfers terloops uit een rapport moeten vernemen, terwijl dit de hoogste prioriteit verdient,’ zegt Dianda Veldman, directeur-bestuurder van Patiëntenfederatie Nederland.

Nadat in 2008 vergelijkbaar onderzoek aantoonde dat medicatiefouten tot 39.000 ziekenhuisopnames leidde, zijn verbetermaatregelen opgelegd. Zowel minister Klink als minister Schippers hebben zich ingespannen om het aantal fouten met de heft te verminderen.

Zonder resultaat. 'Het is schokkend dat er in al die jaren, na al die maatregelen en afspraken, geen verbetering te zien is. Met alle gevolgen voor mensen van dien. Hoeveel mensen uiteindelijk aan de gevolgen overlijden is niet in het rapport vermeld. Ik wil hier ook duidelijkheid over', aldus Veldman

Samenwerking schiet tekort

Het rapport meldt dat samenwerking tussen zorgverleners tekortschiet en dat zorgverleners de richtlijnen onvoldoende volgen. Bovendien hebben voorschrijvers van medicijnen vaak niet genoeg kennis van en oog voor de persoonlijke situatie van een patiënt. Zo staat er in het rapport dat veel fouten ontstaan doordat de dosering niet goed wordt afgestemd op het gewicht van een patiënt, waardoor die te veel of juist te weinig medicatie toegediend krijgt.

Prioriteit

Patiëntenfederatie Nederland roept de minster en zorgverleners op prioriteit te geven aan verbeteringen. Dianda Veldman: ‘In de eerste plaats moet er meer gebeuren om de communicatie tussen huisartsen, specialisten en apothekers te verbeteren. Dat betekent betere digitale overzichten, betere afstemming, duidelijkere overdracht etc. Daar moet de vrijblijvendheid van af. Zo is er een overlegstructuur ontwikkeld, het zogenaamde farmacotherapeutisch overleg tussen huisartsen en apotheker'.

'Dat blijkt maar in de helft van de gevallen op de goede manier plaats te vinden. Dat moet dit jaar nog op 100% komen. Met specifiek aandacht voor risicomedicijnen en risicopatienten. Verder willen wij van de zorgaanbieders plannen zien om patiënten beter te betrekken bij het voorkomen van fouten', aldus Veldman.