'Vernieuwing van zorg kan 1,5 miljard euro opleveren'

De zorg kan beter en goedkoper door veel handelingen die nu in het ziekenhuis worden verricht, thuis bij de patiënt of bij de huisarts te laten plaatsvinden. Een ingrijpende stelselherziening is niet nodig. Dat stellen VNO-NCW, MKB-Nederland en ondernemingsorganisaties in de zorg in een woensdag gepresenteerde zorgvisie, 'Vooruit met de zorg: beter, slimmer, menselijker'.

Hartcontrole thuis

Volgens de ondernemingsorganisaties is de zorg nu te sterk gericht op aantallen behandelingen en kostenbeheersing, en te weinig op hoe de zorg het beste kan worden georganiseerd voor mensen. Hartcontroles kunnen bijvoorbeeld met behulp van ict thuis plaatsvinden, dat is prettiger voor de patiënt. Via slimme analyses van data over gezondheid, bewegen en voeding kunnen ziektes sneller onderkend worden.

Voorbeeldprojecten

Een speciaal topteam van experts en ondernemers kan succesvolle voorbeeldprojecten selecteren die de landelijke norm kunnen worden, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland voor. Het topteam kan ook knellende regelgeving aanpakken, zoals aparte declaratietarieven voor online consulten.

Kostendaling

De verwachting is dat als het huidige zorgbeleid niet wordt voortgezet, de totale zorgkosten in de periode tot 2021 toenemen met 9 miljard euro per jaar. Een kleine verschuiving van de zorg naar dichter bij huis zou tot een besparing van minimaal 1,5 miljard euro leiden, aldus de ondernemingsorganisaties.