Voorzorgsmaatregelen UMCG vanwege VRE-besmetting patiënt

Vanwege een resistente darmbacterie, de vancomycine-resistente enterokok (VRE), is universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) in de hoogste staat van paraatheid.

Voorzorgsmaatregelen

Het is wel allemaal uit voorzorg, want er is nog niet een patiënt ziek geworden van deze bacterie. Dit schrijft Dagblad van het Noorden zaterdag. Belgische en Duitse artsen denken dat de strenge maatregelen van het ziekenhuis onnodig zijn. Maar het ziekenhuis wil echt alles op alles zetten om te voorkomen dat er iemand besmet wordt. Zo zijn alle weekend-verloven ingetrokken bij het 'outbreakteam', aldus de krant.

Eén patiënt besmet

De zorg om een uitbraak van de VRE-bacterie begon met een Nederlandse patiënt die uit een Duits ziekenhuis kwam. Professor dr. Alex Friedrich, arts micro-bioloog in het UMCG legt uit : 'We hebben met alle Duitse ziekenhuizen uit onze grensregio strikte afspraken over maatregelen tegen antibiotica-resistentie. Alleen dit ziekenhuis viel daar net buiten.’

Dragers VRE apart gehouden

Daarom werd deze patiënt voor de zekerheid getest op een aantal veel voorkomende resistente bacteriën. Voor VRE moet er vijf keer getest worden en bij de tweede test bleek al dat de patiënt inderdaad besmet was. Intussen was de patiënt in contact geweest met anderen. Alle dragers van de VRE-bacterie worden apart gehouden in het UMCG en personeel moet beschermende maatregelen nemen. Omdat de dragers van de bacterie apart zijn gezet kampt het ziekenhuis met capaciteitsproblemen.

Gezonde mensen

Bij gezonde mensen kan de VRE-bacterie helemaal geen kwaad. Alleen als de bacterie bij verzwakte mensen in de bloedbaan komt, is er een probleem. Zij hebben niet genoeg weerstand om de bacterie eruit te werken en hebben antibiotica nodig. Friedrich in de krant: 'Maar deze VRE is niet eens ongevoelig voor àlle antibiotica. Daarom kijken mijn collega’s in Duitsland ook zo verbaasd naar wat wij allemaal doen. Je hebt toch nog andere middelen. Ons punt is dat we die antibiotica niet willen inzetten bij heel veel patiënten maar alleen bij de meest kwetsbaren. Anders kan je op termijn ook weer resistentie tegen die middelen krijgen. Wij willen die volgende stap voorkomen en meteen in het begin al ingrijpen. In de meeste andere landen zijn ze al vele stappen verder. Daar hebben ze veel resistentere bacteriën dan VRE.’