Meerderheid Nederlanders wil zorg terug in handen van overheid

De meerderheid, 57 procent, vindt dat de overheid de zorg weer moet gaan regelen, in plaats van de verzekeraars. Uit het onderzoek blijkt dat Nederlanders veel minder kritisch zijn over het eigen risico: als het betekent dat de premie stijgt, wil slechts een op de drie Nederlanders het huidige eigen risico afschaffen.

Zelfs onder de SP-kiezers is vanwege deze afweging 'maar' 60 procent voor afschaffen van het eigen risico, terwijl de partij onder meer met de slogan 'zet de zaag in het eigen risico' de campagne in gaat. In de politiek is juist een omgekeerde trend zichtbaar: veel partijen willen af van het eigen risico en weinig partijen willen het zorgstelsel opnieuw inrichten.