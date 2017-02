Ad Smeets benoemd als tweede bestuurder SZMK naast Marcel Duvigneau

Per 1 februari is Ad Smeets na positief advies van de centrale cliëntenraad en de ondernemingsraad door de Raad van Toezicht tot en met 31 december 2017 benoemd als tweede bestuurder van Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé (SZMK). Dit meldt SZMK maandag.

Ad Smeets is bekend met de organisatie. Hij is begonnen als directiesecretaris en daarna als interim-directeur bij De Hoge Weide in Lochem aan de slag gegaan. Ook is hij geruime tijd als sectorhoofd lid geweest van het MT.

De Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé stelt cliënten in staat om zo lang mogelijk zelf vorm en inhoud te geven aan het eigen leven.