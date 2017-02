Rutte wil twee miljard voor betere verpleeghuiszorg. Wij pleiten voor terugkeer bejaardenhuizen!

VVD-lijsttrekker Rutte wil dat er twee miljard euro beschikbaar komt voor betere verpleeghuiszorg. ''Wij willen de kwaliteit in de ouderenzorg blijven verbeteren. Daarom willen wij investeren in de ouderenzorg. De allerbeste verpleeghuizen moeten de norm worden in Nederland en als voorbeeld gaan dienen voor de rest'', aldus Rutte.

In het VVD-verkiezingsprogramma wordt de twee miljard euro dat voor het plan nodig is hiervoor gereserveerd.

Volgens berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB) is dit haalbaar op basis van extra economische groei. Het is ook het bedrag waarvoor Hugo Borst en Carin Gaemers naar aanleiding van hun manifest Scherp op Ouderenzorg pleitten om de kwaliteit van verpleeghuizen te verbeteren.

''Verpleeghuizen met onvoldoende kwaliteit kunnen in aanmerking komen voor extra geld om de kwaliteit te verbeteren. Maar wel onder één voorwaarde: het bestuur moet opstappen. Want het is niet normaal dat er verpleeghuizen zijn die ondermaats presteren, terwijl andere verpleeghuizen betere zorg met hetzelfde budget kunnen bieden.''

Stelling redactie: Ook bejaardenhuizen terug meneer Rutte!

''Het is te gek voor woorden dat we onze ouderen geen onderdak meer kunnen bieden in de inmiddels weg bezuinigde bejaardenhuizen. Premier Rutte kwam vandaag met het nieuws dat hij twee miljard wil uittrekken voor de kwaliteit van verpleegtehuizen, maar hij stapt, net als alle andere politici, heen over de kwaliteit van leven voor een andere grote groep ouderen die zich vaak eenzaam thuis moeten zien te redden.

Veel ouderen kunnen geen kant meer op omdat ze volgens artsen en andere instanties nog te goed zijn om opgenomen te worden in een verpleegtehuis.

BlikopNieuws pleit dat de 'ouderwetse' gezellige bejaardenhuizen weer in Nederland terugkeren.