Rutte wil twee miljard voor betere verpleeghuiszorg

VVD-lijsttrekker Rutte wil dat er twee miljard euro beschikbaar komt voor betere verpleeghuiszorg. ''Wij willen de kwaliteit in de ouderenzorg blijven verbeteren. Daarom willen wij investeren in de ouderenzorg. De allerbeste verpleeghuizen moeten de norm worden in Nederland en als voorbeeld gaan dienen voor de rest'', aldus Rutte.