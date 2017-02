Griep neemt na kleine daling toch weer verder toe

Een week daarvoor waren dat er nog 92, zo melden meerdere media woensdag. Hieruit blijkt dat de griepgolf in ons land, die al 10 weken duurt, toch nog niet op zijn retour is.

Er wordt van een epidemie gesproken als twee weken achter elkaar meer dan 51 op de 100.000 mensen griep hebben. Bij de huisartsen komen vooral veel jonge kinderen tot vier jaar en 65-plussers met griep.

Verspreiding griep

Deze winter kan de griep zich optimaal en langdurig verspreiden, zo meldt NIVEL woensdag. Het griepvirus wordt vooral overgedragen in de lucht – het meest op korte afstand via grote druppels – en minder vaak via contact met de handen. De overleving van het virus in luchtdeeltjes hangt nauw samen met de luchtvochtigheid. In droge lucht kan het virus goed gedijen, in vochtige lucht sterft het snel. De koude en droge lucht van de afgelopen maanden bood het virus dus ideale omstandigheden.