Vivantes krijgt zorggeldverspillers oorkonde van SP

De verkiezingsstrijd is losgebarsten en de politieke partijen doen er van alles aan om bij de kiezer in beeld te komen.

Vond gisteren in Groningen nog een debat plaats tussen politieke partijen, de SP doet het op haar uitgesproken confronteerde manier. Zo ging Lilian Marijnissen met de Ouderen Alarmlijn verhaal halen bij de raad van bestuur van zorginstelling Vivantes in Geleen. Daar had men een bestuurder aangenomen en dezelfde dag weer ontslagen. De ex-bestuurder kreeg vervolgens 65000 euro. Volgens Marijnissen ging het hier duidelijk om ''vriendjespolitiek''.

De zorginstelling ontving de oorkonde voor de grootste zorggeldverspiller.