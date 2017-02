'De pil weer terug in basispakket'

Het kenniscentrum voor seksualiteit Rutgers en het Nederlands Genootschap van Abortusartsen pleiten er voor dat de anticonceptiepil weer terug moet komen in de basisverzekering. Dit in een reactie op de lichte stijging van het aantal abortussen.

De vergoeding van de anticonceptiepil is alleen nog voor vrouwen onder de 21 jaar. Volgens het AD is het opvallend dat juist in de groep vrouwen van 25 tot 30 jaar zich vaker melden bij een abortuskliniek volgens de cijfers van de inspectie voor de gezondheidszorg.

Hoe het komt dat het aantal abortussen in die leeftijdscategorie is gestegen is niet duidelijk. Tegenover de krant zegt Ineke van der Vlugt van Rutgers: ‘ We weten nu nog te weinig over de oorzaken. Eén daarvan zou kunnen zijn dat anticonceptie voor sommigen te duur is. Het zou zeker helpen als anticonceptie weer standaard wordt vergoed.’

Beide partijen willen dat er nader onderzoek wordt gedaan naar het toename van het aantal abortussen.