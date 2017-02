Meldpunt geopend voor positief nieuws rond ouderenzorg

Het Nationaal Ouderenfonds opent samen met Hugo Borst en Carin Gaemers het meldpunt Trots op Ouderenzorg. 'Hier verzamelen we positieve verhalen over de ouderenzorg', zo meldt het Nationaal Ouderenfonds vrijdag.

Wat gaat er goed? Welk verpleeghuis is een voorbeeld voor andere verpleeghuizen? Welke gemeente zet zich in voor ouderen? Welk woonzorgcentrum verdient een pluim en waarom? Of hoe denkt ú dat de ouderenzorg beter kan of moet? 'Ga naar het meldpunt Trots op Ouderenzorg', aldus het Nationaal Ouderfonds.

Positieve verhalen ouderenzorg

Het Nationaal Ouderfonds hoort veelal negatieve verhalen in de media over de ouderenzorg. 'Van plascontracten tot pyjamadagen; we zien het allemaal voorbij komen. Uiteraard betekent dat niet dat het óveral kommer en kwel is. Wij gaan daarom juist op zoek naar de positieve verhalen over de ouderenzorg', aldus het Nationaal Ouderfonds.

Online meldpunt

Mensen kunnen hun verhaal op 3 manieren delen. Vertel uw verhaal online via het Meldpunt Trots op Ouderenzorg door de vragenlijst in te vullen. Bel onder kantoortijden 0800 1325 (gratis). Mail uw verhaal naar ouderenombudsman@ouderenfonds.nl. Het Nationaal Ouderfonds roept alle mantelzorgers, ouderen, familieleden en zorgprofessionals op om mee te doen. Uiteraard worden alle verhalen vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt.

Toekomst ouderenzorg

De verhalen worden gebundeld in een witboek en na de Tweede Kamerverkiezingen aangeboden aan politiek Den Haag, ter inspiratie en als leidraad voor de ouderenzorg in Nederland. 'Vertel ons hoe het ook kan en wat ervoor moet gebeuren. Wie weet zorgt uw verhaal nou net voor die omslag die zo hard nodig is!', zegt Corina Gielbert, directeur van het Ouderenfonds.