Liefdevolle Valentijnsdag voorkomt hartklachten bij vrouwen

Mannen die nog enkele jaren willen genieten van hun vriendin of echtgenote, kunnen met Valentijnsdag maar beter extra lief zijn. De harten van vrouwen die op deze bijzondere dag liefdevol worden verrast met een knuffel of reep pure chocolade krijgen daarvan namelijk een enorme opkikker volgens de Utrechtse cardiologe Janneke Wittekoek.

‘Het verlaagt de stress’, aldus de cardiologe. ‘Vrouwenharten zijn namelijk veel stressgevoeliger dan mannenharten. Bovendien werkt het bloeddrukverlagend, ontstekingremmend in de vaatwanden en zorgt het voor een explosie van antioxidanten en gelukshormonen.’ Op Valentijnsdag presenteert Janneke Wittekoek, haar boek ‘Het Vrouwenhart’, een pleidooi voor betere zorg voor de harten van vrouwen.

Het vrouwenhart wordt op Valentijnsdag weliswaar begeerd, maar in het dagelijks leven vooral ernstig miskend. Elke dag sterven er 59 vrouwen aan hart- en vaatziekten, meer vrouwen dan mannen. ‘Ruim 80% hiervan kan worden voorkomen’, aldus Wittekoek. ‘Vrouwen leuren vaak weken, maanden tot zelfs jaren in het medische circuit met hun ernstige hartklachten. Ze worden niet serieus genomen of herkend door hun huisarts of cardioloog, met als gevolg een hartinfarct of overlijden’.

Wetenschappelijke onderzoeken van het hart zijn tot nu toe slechts gebaseerd op mannen. Onderzoek met vrouwen is ingewikkelder, en dus ook duurder, vanwege de invloed van hormonen. ‘Maar een vrouwenhart geeft bij afwijkingen andere klachten’, aldus Wittekoek. ‘Vrouwen ervaren geen druk op de borst en tijdens een katheterisatie zijn er meestal geen grote afwijkingen te zien in hun kransslagaderen. Hun probleem zit vaak in de kleine bloedvaten (90%) van het hart.’

Cardiologe dr. Janneke Wittekoek wil vrouwen, huisartsen en cardiologen voorlichten over de werking van het vrouwenhart, zodat er uiteindelijk minder vrouwen zullen sterven aan hart en vaatziekten. Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) trekt de komende jaren 12 miljoen euro extra uit voor onderzoek naar de gezondheid van vrouwen.