Rob Dillmann voor 3 jaar benoemd tot NVZ-bestuurslid

'Binnen het NVZ-bestuur wordt hij verantwoordelijk voor onderwerpen binnen de portefeuille Kwaliteit & Organisatie', aldus NVZ. Dillmann is voorzitter van de raad van bestuur van Isala met locaties in Zwolle, Meppel, Steenwijk, Kampen en Heerde.

Daarnaast is hij lid van diverse landelijke commissies op het gebied van patiëntveiligheid en doelmatigheid in de zorg. Ook is hij voorzitter van de raad van toezicht van het netwerk Lean in de Zorg (LIDZ).