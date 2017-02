Longfonds voert actie in Den Haag om schone lucht

Vandaag voert het Longfonds in Den Haag actie om aandacht te vragen voor het feit dat Nederlanders zich zorgen maken over de ongezonde lucht die ze inademen. De landelijke norm voor de luchtkwaliteit moet strenger worden. Dat zegt directeur Michael Rutgers van het Longfonds.

Dat de luchtkwaliteit in Nederland te wensen over laat, hebben veel mensen de afgelopen weken ervaren. In Nederland was een smogalarm van kracht waarbij in diverse steden de luchtkwaliteit als slecht werd gekwalificeerd door het RIVM. Veel longpatiënten ondervinden meer klachten door smog. Voor hen betekent dat vaak dat zij meer medicatie moeten gebruiken. Jaarlijks belanden 16.000 mensen in het ziekenhuis door deze vieze lucht. Ook mensen zonder longziekten kunnen door luchtverontreiniging ziek worden of eerder overlijden. Het Longfonds wil dat niemand meer ziek wordt door de lucht die hij inademt.

NATIONAAL LUCHTPLAN

In november vorig jaar stemde de Tweede Kamer in met een motie voor het invoeren van een Nationaal Luchtplan. Maandag was het Longfonds in Den Haag om met klem aan de Vaste Kamercommissie Infrastructuur en Milieu te vragen dit plan zo snel mogelijk te realiseren. Dat doet het Longfonds door te laten zien dat het plan massaal gesteund wordt door de Nederlandse bevolking. Belangrijk is dat bij de invulling van het National Luchtplan gezondheid voorop komt te staan. Samen met gemeenten en provincies moeten de grootste knelpunten en oplossingen in kaart worden gebracht.

GEEN UITSTEL

Aankomende donderdag wordt dit onderwerp besproken in het de Tweede Kamer. Michael Rutgers: ’Ik wacht in spanning af wat er uit het overleg van donderdag komt. Met de grote steun en aandacht voor gezonde lucht is het nu tijd om door te pakken. Voor de staatssecretaris ligt hier een belangrijke taak om door middel van effectieve maatregelen te zorgen voor een verbetering van de luchtkwaliteit. Dat moet zo snel mogelijk gebeuren. Voor onze longen is verder uitstel van maatregelen geen optie’, aldus Michael Rutgers.