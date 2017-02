'Gunstig' klimaat voor hardnekkige griep die al bijna 12 weken duurt

De griepepidemie in Nederland is alweer zijn 12e week op rij ingegaan. Uit de laatste cijfers van afgelopen week van Nivel blijkt dat er nog steeds een milde griepepidemie in Nederland heerst.

'In week 6 van 2017 rapporteerden de Peilstations participerend in NiveI Zorgregistraties eerste lijn 97 mensen met influenza-achtige ziekte (IAZ) op de 100.000 inwoners. Dat is voor de elfde achtereenvolgende week boven de epidemische grens van 51 per 100.000. Ook nu zien de huisartsen vooral jonge kinderen (0-4 jaar) met IAZ', aldus Nivel.

'Sinds op dit moment dus al weer 11 weken heerst er een griepepidemie in Nederland en de epidemie breidt zich uit, dus het einde is nog niet in zicht', aldus Nivel.

De epidemie duurt langer dan gemiddeld. In week 5 van 2017 bezochten 137 per 100.000 mensen de huisarts met klachten van griep, zoals gerapporteerd door de peilstationshuisartsen van NIVEL. In week 4 was dat nog 92 per 100.000.

'Optimale verspreiding griep'

Deze winter kan de griep zich optimaal en langdurig verspreiden. Griepvirus wordt vooral overgedragen in de lucht – het meest op korte afstand via grote druppels – en minder vaak via contact met de handen.

Droge lucht

De overleving van het virus in luchtdeeltjes hangt nauw samen met de luchtvochtigheid. In droge lucht kan het virus goed gedijen, in vochtige lucht sterft het snel. De koude en droge lucht van de afgelopen maanden bood het virus dus ideale omstandigheden.