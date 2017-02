'Japanse vrouwen en meisjes klagen fabrikanten HPV-vaccins aan'

In Japan hebben 28 meisjes en vrouwen een proces aangespannen tegen de makers van vaccins tegen baarmoederhalskanker, omdat zij enorme last hebben gekregen van, zoals zij zelf zeggen, de bijwerkingen van het HPV-vaccin. Het vaccin tegen baarmoederhalskanker.

De vrouwen en meisjes zijn op hun elfde of later gevaccineerd en hebben ernstige en langdurige bijwerkingen ondervonden van het HPV-vaccin. Dit meldt de Japan Times op de website. De aanklagers zijn tussen de 15 en 22 jaar oud en hadden uiteenlopende reacties op de vaccinaties, zoals zenuwaandoeningen en pijn over het hele lichaam. Ook konden sommigen plotseling minder goed lopen. Elk slachtoffer eist nu 15 miljoen yen (125.000 euro) schadevergoeding van de fabrikanten van de vaccins Gardacil en Cervarix, respectievelijk Merck en GlaxoSmithKline, en van de Japanse overheid.

Wandelstok en rolstoel

Een van de aanklagers is Erina Sonoda, een 20-jarige studente. Tegen de Japan Times vertelt ze dat ze erge menstruatiepijn kreeg na de tweede vaccinatie. Na de derde prik verspreidde de pijn zich naar de rest van haar lichaam. Door de heftige pijn kan Sonoda niet zonder wandelstok lopen en moet ze vaak een rolstoel gebruiken. Volgens advocaat Masumi Minaguchi die de meisjes en vrouwen vertegenwoordigt, zijn er vanaf juli vorig jaar al 119 eisers geweest met vergelijkbare aanklachten. De rechtszaken vonden plaats in Tokyo, Nogoya, Osaka en Fukuoka.

3000 meldingen van bijwerkingen

Vertegenwoordigers van de farmaceuten hebben aangegeven dat de veiligheid en de effectiviteit van de vaccins tegen baarmoederhalskanker wetenschappelijk zijn vastgesteld en ontkennen dat er een link is tussen de zogeheten bijwerkingen en de vaccinaties. Het Japanse ministerie van Volksgezondheid raadde in april 2013 meisjes tussen de 12 en de 16 jaar aan om de vaccinaties tegen baarmoederhalskanker te halen. Twee maanden later stopte het ministerie met dit advies vanwege de meldingen over bijwerkingen, aldus Japan Times. Bij het Japanse ministerie van Volksgezondheid zijn inmiddels bijna 3000 meldingen van bijwerkingen binnengekomen.

In Nederland worden meisjes van 9 tot 15 jaar ook gevaccineerd met Cervarix. Het programma Zorg.nu besteedde onlangs aandacht aan de risico’s van het vaccin.

