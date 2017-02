Artsen willen vrijverkrijgbare maagzuurremmers aan banden

Er zou ongeveer een miljoen mensen rondlopen die het middel gebruikt, maar niet nodig heeft, zo wordt geschat. Daarnaast kennen veel maagzuurremmers bij werkingen als botontkalking, darminfecties en nierfalen, zo stelt professor dr. Rinse Weersma van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Hij vindt dat ook artsen de zware middelen te snel voorschrijven, terwijl met een gezondere leefstijl ook al veel winst valt te behalen. Ook kunnen patiënten volgens hem vaak met een lichter middel toe. Dit schrijft Kassa ook op de website.

Alleen op doktersvoorschrift

Prof. dr. Rinse Weersma zegt hierover: “Mijn advies zou zijn om dit soort middelen te beperken op doktersvoorschrift en andere middelen, de mildere varianten, beschikbaar te stellen voor bij de drogist. Als dokters moeten we onszelf veel meer bewust zijn van de bijwerkingen en de echte indicaties waarvoor we deze middelen moeten voorschrijven. Dus dat we de drempel wat hoger moeten leggen dan we nu doen.” De meest gekochte maagzuurremmers zijn de ‘Protonpompremmers’, zoals omeprazol, esomeprazol en pantozol.

Medicatiebewaking van levensbelang

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) is het hier mee eens. Het is geen goede zaak dat de zware middelen gewoon bij de drogist verkrijgbaar zijn. NHG: 'Tweederde van de mensen kunnen ook met een lichter medicijn toe. Mensen moeten niet meteen de allerzwaarste middelen kopen, de zogenaamde protonpompremmers. Wij zijn het met professor Weersma eens. Deze medicijnen moeten onder bewaking komen. Apothekers kijken altijd naar je dossier. Medicatiebewaking is van levensbelang voor patiënten.'

Nederland telt zo'n twee miljoen gebruikers van zogeheten protonpompremmers (ppi's), het zwaarste type maagzuurremmer