'Aan meer dan helft voedselproducten supermarkt is suiker toegevoegd'

Als je licht bewerkte en onbewerkte producten als vers fruit en groente en losse ingrediënten als kruiden, zout en olie buiten beschouwing laat en alleen het eten uit de fabriek (bewerkt en sterk bewerkt voedsel) bekijkt, is zelfs aan meer dan twee derde (69%) van dit fabrieksvoedsel een vorm van suiker toegevoegd. Dit blijkt uit een steekproef van foodwatch onder 651 producten van de grootste drie supermarkten Albert Heijn, Jumbo en Lidl.

Het gaat niet alleen om de bekende suikerbommen als frisdrank en snoep maar ook aan producten als vleesbeleg, groenteconserven, maaltijdsalades, pindakaas, beschuit, gepaneerde vis, tomatenketchup, aardappelsalade en brood wordt suiker toegevoegd.

De overdaad aan suikers, maar ook vet en zout, in onze voeding zorgen voor grote gezondheidsproblemen. Zo spreekt de Wereldgezondheidsorganisatie over een obesitasepidemie en komen er in Nederland alleen al wekelijks 1.200 mensen met suikerziekte (diabetes) bij. foodwatch start vandaag een e-mailactie richting minister Schippers en haar opvolg(st)er met de oproep te stoppen met de zinloze zelfregulering van het Akkoord Verbetering Productsamenstelling.

In dit akkoord staan afspraken over de noodzakelijke vermindering van suiker, vet en zout in voeding. Eerder constateerde de Wetenschappelijke Advies Commissie rond deze zelfregulering al meermalen dat de toezeggingen van de voedingsindustrie ‘matig ambitieus’ zijn. Ook minister Schippers gaf in een brief aan de Tweede Kamer afgelopen december al toe dat er een tandje bij moet.