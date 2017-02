RIVM onderzoekt klachten borstimplantaten

De IGZ en het RIVM roepen vrouwen met een siliconen borstimplantaat en klachten op om deel te nemen aan dit onderzoek en de vragenlijst in te vullen.

Zowel vrouwen die om cosmetische reden borstimplantaten hebben laten plaatsen als vrouwen die dat hebben laten doen vanwege een borstreconstructie kunnen meedoen aan het onderzoek. Meedoen kan door een online vragenlijst in te vullen. De vragenlijst is afgestemd met een aantal experts en Stichting SVS (Steunpunt voor Vrouwen met Siliconenimplantaties).

Doel onderzoek

Het doel van het onderzoek is om een beeld te krijgen van de verschillende soorten klachten die vrouwen met siliconen borstimplantaten ervaren. En of hierin trends en overeenkomsten zijn te herkennen. Het is niet mogelijk om met dit onderzoek een uitspraak te doen over de oorzaak van de klachten. Het is met dit onderzoek ook niet mogelijk om een verband tussen de klachten en het hebben van siliconen borstimplantaten aan te tonen. De resultaten worden naar verwachting in het najaar van 2017 gepubliceerd.

De uitkomsten van dit onderzoek kunnen helpen bij verder wetenschappelijk onderzoek naar de gevolgen van siliconen borstimplantaten.

Deelname

Het onderzoek is anoniem en het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer een drie kwartier. Vrouwen hebben tot en met 21 maart 2017 de tijd om de vragenlijst in te vullen. Vrouwen die tijdens het invullen van de vragenlijst nog vragen hebben, kunnen contact opnemen met het Meldpunt IGZ.