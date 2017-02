Onderzoeken gezondheidsverschillen mannen en vrouwen van start

7 projecten

'Het programma moet in kaart brengen welke kennis er is over gezondheidsverschillen tussen vrouwen en mannen en waar dit nog ontbreekt. In maart zullen 7 projecten van start gaan die deze kennis op het gebied van bijvoorbeeld reuma, migraine en hart- en vaatziekten gaan verzamelen', aldus het ministerie.

In totaal werden in de eerste subsidieronde 38 aanvragen ingediend. Minister Edith Schippers maakte vorig jaar 12 miljoen euro vrij voor onderzoek naar de gezondheidsverschillen tussen mannen en vrouwen.

Vrouwen meer bijwerking medicijnen

Onderzoek naar gezondheidsverschillen tussen mannen en vrouw is belangrijk. De verschillen kunnen namelijk erg groot zijn en de oorzaken zijn vaak onbekend. Vrouwen hebben bijvoorbeeld 60% meer kans op bijwerkingen van medicijnen dan mannen.

Hart- en vaatziekten

En bij hart- en vaatziekten tonen vrouwen andere symptomen dan mannen, waardoor de diagnose soms wordt gemist. Door meer kennis te krijgen over gezondheidsverschillen kunnen preventie, diagnostiek en behandelingen beter op de behoefte van vrouwen en mannen worden afgestemd. De gehonoreerde projecten uit de tweede ronde, bedoeld voor algemeen onderzoek, starten later dit jaar.