WHO waarschuwt voor twaalf bacteriën

Antibioticaresistentie komt steeds vaker voor. Volgens de WHO moeten er snel nieuwe medicijnen worden ontwikkeld om bepaalde bacteriële infecties te behandelen.

Op de zwarte lijst staan bacteriën als salmonella en de staphylococcus aureus-bacterie. Bovenaan de lijst staat de acinetobacter baumannii, een ziekenhuisbacterie die ziektes kan veroorzaken als een longontsteking of wondinfecties.

Volgens het CDC zorgen antibioticumresistente infecties jaarlijks voor 23.000 doden. In Europa vallen elk jaar ongeveer 25.000 doden door antibioticaresistentie. De WHO vreest dat nieuwe antibiotica, die nu hard nodig is, niet tijdig klaar is wanneer het aan de markt wordt overgelaten.