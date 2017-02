Uitbraak hepatitis A onder mannen die seks hebben met mannen

Ook in de rest van Nederland en Europa worden meer gevallen van hepatitis A gemeld in deze groep. Mannen die seks hebben met mannen wordt aangeraden zich te laten vaccineren tegen hepatitis A en B.

Nadat er jaren geen gevallen van hepatitis A meer in Amsterdam zijn voorgekomen onder MSM (de laatste melding dateert van 2011), zijn er sinds september 2016 dertien* homo- en biseksuele mannen gemeld bij de GGD Amsterdam die hepatitis A hadden opgelopen via seksueel contact. Sinds februari 2016 blijkt er een internationale uitbraak van hepatitis A te zijn in diverse landen in Europa (Engeland, Duitsland, Italië en Spanje) onder MSM. De verwachting is dat deze uitbraak zich nog verder zal uitbreiden.

Hepatitis A

Hepatitis A is een acute leverontsteking veroorzaakt door het hepatitis A-virus. Het virus wordt overgedragen via ontlasting van mensen die besmet zijn met dit virus. De verspreiding vindt dan plaats via het toilet, voorwerpen of via seksueel contact. Vervolgens kan het virus op handen terechtkomen en daardoor direct of via voedsel in de mond.

De klachten bij hepatitis A zijn misselijkheid, vermoeidheid, gebrek aan eetlust, koorts en een griepachtig gevoel. De ontlasting kan lichter van kleur worden (de kleur van stopverf) en de urine kan donkerder worden (de kleur van cola). Het oogwit en de huid kunnen een gele kleur krijgen. Deze verschijnselen noemt men geelzucht. Deze klachten kunnen enkele weken tot maanden aanhouden. Mensen met hepatitis A kunnen het virus al op anderen overdragen een week voordat ze ziek worden. Vooral volwassenen en mensen met een chronische hepatitis B- of C-infectie kunnen van hepatitis A ernstig ziek worden.