Data van patiëte AMC gelekt

Afgelopen weekend is een hacker er in geslaagd om een webpagina van het AMC te hacken. Dit heeft het AMC dinsdag bekendgemaakt.

'Hierdoor kreeg de 'hacker' toegang tot de inschrijfgegevens van degenen die via deze pagina een afspraak hebben gemaakt. Het gaat hierbij specifiek om het afsprakenformulier van de polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie. De hacker heeft aangegeven de gegevens niet te hebben ingezien. Er zijn geen andere pagina's of formulieren kwetsbaar of geraakt. Alle patiënten die dit formulier hebben gebruikt zijn via email op de hoogte gesteld van het probleem', stelt het AMC.

Melding bij AP

Het AMC heeft de patiënten excuses aangeboden. De betreffende pagina is na de melding direct offline gehaald. Er is een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van het probleem, en het AMC heeft melding gemaakt van dit incident bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

'Hacker'

De hacker heeft vrijwel onmiddellijk contact met het AMC gezocht. Hij is eigenaar van een website over hacken, en heeft een bedrijf dat zich specialiseert in de digitale beveiliging. Het is hem niet te doen om de gegevens zelf, maar om de kwetsbaarheid van websites aan te tonen. Hij heeft aangegeven dat hij de gegevens op de inschrijfpagina niet heeft ingezien of gekopieerd, maar dat wel had gekund.

Externe pagina

De betreffende pagina is een zogeheten externe pagina. Dat houdt in dat het geen onderdeel is van de AMC-website maar wel direct gelinkt is via onze website. Alle externe webpagina’s zijn getest op hun kwetsbaarheid. Het AMC heeft geen enkele aanwijzing dat er meer kwetsbare pagina's zijn.

Bij het inschrijven via het online formulier zijn de volgende persoonlijke gegevens ingevuld: naam en initialen, patiëntnummer, BSN, geboortedatum, contactgegevens, inclusief email-adres en (mobiele) telefoonnummer, verzekeraar en verzekeringsnummer, adresgegevens van huisarts en tandarts, en een omschrijving van de klacht. 'Voor de goede orde, het gaat dus niet om het medisch dossier van patiënten. De hacker heeft daar geen toegang toe gehad', aldus het AMC.