Onbehandeld gehoorverlies kost Europa 178,6 miljard euro

Op 3 maart a.s. tijdens World Hearing Day, wordt stilgestaan bij de nieuwste cijfers over de kosten van gehoorverlies. De kosten voor onbehandeld gehoorverlies bedragen in Europa naar schatting 178,6 miljard euro per jaar. 52 miljoen burgers in de Europese Unie geven aan gehoorverlies te ervaren.

26 miljoen mensen hebben zodanig veel gehoorverlies dat ze in aanmerking komen voor een hooroplossing. En maar 14 miljoen mensen zet daadwerkelijk de stap om een hooroplossing te dragen.



Gehoorverlies heeft grote impact op de gezondheid en het welbevinden van mensen. Het aandeel mensen met slaapproblemen, concentratiestoornissen, burn-out en overspannenheid is veel groter onder slechthorenden. Preventie is daarom essentieel. Effectieve behandeling is nodig als het gehoorverlies al is opgetreden. Want een goede hooroplossing kan de gezondheidsklachten verminderen en zorgen voor een groter welbevinden.