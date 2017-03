AMC en DC Klinieken bundelen krachten met nieuwe hiv-poli

DC Klinieken Lairesse is onlangs uitgebreid met een nieuwe afdeling gericht op hiv-zorg. Uniek aan dit concept is de samenwerking met het AMC. Vanaf 3 maart ontvangen artsen en verpleegkundigen van beide instellingen de eerste patiënten bij DC Klinieken Lairesse. Voor het AMC is het de tweede locatie waar hiv-zorg wordt aangeboden.

De meeste hiv-patiënten hoeven niet per se naar het ziekenhuis te gaan voor de controle die ze twee of drie keer per jaar krijgen. Om die reden is besloten de bestaande hiv-poli van DC Klinieken uit te breiden met de expertise van het AMC. Door de bundeling van kennis en ervaring van beide zorginstellingen ontstaat een nieuw en uniek centrum dat op een efficiënte wijze hoogwaardige zorg biedt.

Internisten-infectiologen Arne van Eeden (DC Klinieken) en Marc van der Valk (AMC) zijn de drijvende krachten achter dit nieuwe centrum. “Patiënten van het AMC die niet onder behandeling van andere specialisten zijn, mogen kiezen welke locatie ze willen bezoeken. Wat ze ook beslissen, de expertise blijft gelijk. Patiënten beoordelen de hiv-zorg van DC Klinieken en het AMC gemiddeld met een 8,4. Ons streven is om de kwalitatief goede zorg op de tweede locatie nog klantvriendelijker in te richten”, aldus Van der Valk en Van Eeden. Dat gebeurt op basis van een enquête die het AMC en DC Klinieken hielden onder hiv-patiënten uit Amsterdam. Daaruit blijkt dat zij behoefte hebben aan een persoonlijke benadering en een sfeer die niet aan een ziekenhuis doet denken.

“Omdat hiv geen dodelijke ziekte meer is, maar een chronische aandoening met een goede levensverwachting, kan de zorg voor mensen met hiv anders ingericht worden. Minder klinisch en voor een grote groep patiënten dichter bij huis, dat is het idee achter dit nieuwe centrum”, aldus Van der Valk.

Naast de zorg voor hiv-patiënten worden op de afdeling Interne geneeskunde in de kliniek onder andere (anonieme) hiv-sneltesten en soa-testen gedaan.