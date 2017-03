Oncoloog: 'Mammogafie verhoogt eerder kans op borstkanker, thermografie veilig alternatief'

Volgens het Amerikaanse CDC (Center for Disease Control) is mammografie nog steeds de meest effectieve manier om borstkanker op te sporen. Maar de Amerikaanse oncoloog Ben Johnson deelt de mening van de CDC absoluut niet. Dit schrijft collective-evolution.com. In het hieronder geplaatste filmpje van The Truth About Cancer stelt de oncoloog: 'We geven vrouwen borstkanker, omdat we van ze eisen dat ze mammogrammen laten maken. Mammogrammen veroorzaken juist borstkanker. Punt uit! Mammogrammen zijn niet gezond voor vrouwen. Vrouwen moeten niet geregeld een mammogram laten maken. Dat is glashelder en blijkt ook heel duidelijk uit de wetenschappelijke literatuur.'

Thermografie veilig alternatief

Het argument dat mammografie juist levens zou redden klopt niet, volgens dr.Johnson. 'Je hebt vier procent meer kans om te sterven als je mammogrammen laat maken.' Volgens Johnson is het een verschrikkelijke test: 'Je drukt borsten samen en bestraalt ze vervolgens met kankerverwekkende straling,' Vrouwen die denken iets te hebben of een knobbeltje voelen, kunnen volgens de arts beter een echo of een MRI-scan laten maken. Gaat het puur om preventie, dan is er maar één advies en dat is de thermografie. Bij thermografie worden temperatuurverschillen gemeten in het huidoppervlak met een infraroodcamera, De thermografie laat hitteplekken zien in de borst. De borsten worden niet samengedrukt en er komt geen kankerverwekkende straling aan te pas.

Mammogrammen redden geen levens

Dr. Johnson legt uit dat het wel tot 8 jaar duurt voordat je een tumor hebt die op een mammogram zichtbaar is. Johnson: 'Dan is het al te laat, omdat zo’n tumor uit een miljard cellen bestaat. De kanker zit dan al in het lymfatisch systeem en het veneuze stelsel. Daarom redden mammogrammen geen levens.' Vroeg opsporen van kanker redt absoluut levens, maar mammografie is dus niet geschikt om kanker in een vroeg stadium op te sporen', aldus Johnson. tot besluit zegt hij : Je veroorzaakt meer borstkanker met mammogrammen dan je opspoort.”

Uit een studie die onlangs werd gepubliceerd in de British Medial Journal blijkt ook nog eens dat het regelmatig laten onderzoeken van de borsten door middel van een mammografie helemaal niet effectiever is dan het eigen persoonlijk onderzoek, dat de vrouw zelf kan doen.

Bron: http://www.collective-evolution.com/2017/02/28/mammograms-increase-risk-...