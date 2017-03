Zorgverzekeraars vergoeden 'e-cardioloog' HartWacht

Goed nieuws voor duizenden Nederlandse hartpatiënten. In navolging van Zilveren Kruis gaan ook zorgverzekeraars VGZ, DSW, ONVZ en De Friesland de eHealth-toepassing HartWacht in 2017 vergoeden.

Dit maakt Cardiologie Centra Nederland (CCN), drijvende kracht achter HartWacht, vandaag bekend.



Met HartWacht worden hartpatiënten doorlopend op afstand gemonitord. Met de speciale cVitals app, ontwikkeld door partner FocusCura, meten patiënten thuis zelf vitale waarden. De metingen worden automatisch doorgestuurd naar CCN en worden bovendien meteen aan het online medisch dossier van de patiënt toegevoegd. Artsen en verpleegkundigen kunnen afwijkende waarden snel signaleren en de patiënt (en de huisarts) adviseren. Patiënten hoeven niet meer (of minder vaak) voor controles of metingen naar het ziekenhuis te komen.

Snel opschalen dankzij vergoeding door zorgverzekeraars

De contracten met de vier nieuwe verzekeraars zorgen voor een forse opschaling, vertelt operationeel directeur Cecile Goldman van CCN: "We sluiten dagelijks patiënten aan op HartWacht, maar tot nu toe was dat alleen mogelijk voor verzekerden van Zilveren Kruis. Door de nieuwe contracten kunnen we HartWacht vanaf vandaag aanbieden aan duizenden patiënten." Volgens Goldman kunnen dat er nog veel meer worden als ook Menzis en CZ besluiten om HartWacht te vergoeden. Met die twee verzekeraars zijn nog gesprekken gaande.