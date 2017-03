Grote schenking van prins Bernhard aan RUG voor onderzoek lymfeklierkanker

Netwerk van genen

Centraal in dit onderzoek staat een recent ontdekt, belangrijk netwerk van genen die de groei van lymfeklierkankercellen sterk beïnvloeden. De onderzoekers willen dit netwerk en de genen in detail in kaart brengen en hopen zo meer inzicht te krijgen in het ziekteproces en daarmee nieuwe aanknopingspunten te vinden voor het ontwikkelen van alternatieve therapeutische benaderingen.

De stichting Lymph&Co is opgericht door Bernhard van Oranje, alumnus van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), die zelf in 2013 lymfeklierkanker kreeg. De stichting stelt de donatie beschikbaar via het Ubbo Emmius Fonds (UEF) van de RUG. Het onderzoek wordt uitgevoerd op de afdeling Pathologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).

Lymfeklierkanker

Stichting Lymph&Co heeft als doel het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek naar de ontwikkeling en behandeling van lymfklierkanker en wil tevens meer aandacht genereren voor deze vorm van kanker. Lymfeklierkanker is een vorm van kanker van de witte bloedcellen.

Hoewel de behandelmethodes de afgelopen jaren verbeterd zijn, overlijden nog jaarlijks veel patiënten aan de ziekte of aan de latere gevolgen van de intensieve behandelingen. Duidelijk is dat er nog veel behoefte is aan nieuwe, effectievere therapieën met minder bijwerkingen en minder negatieve gevolgen op de lange termijn. Om dit mogelijk te maken is het belangrijk om de cellulaire processen die veranderd zijn in de tumorcellen goed te doorgronden.

Over het Ubbo Emmius Fonds

Speciaal voor haar fondsenwerving heeft de RUG het Ubbo Emmius Fonds opgericht. Het UEF stimuleert de onderlinge betrokkenheid tussen samenleving en universiteit door activiteiten voor alumni en relaties te organiseren en fondsen te werven voor onderzoeks- en onderwijsprojecten aan de RUG. Het UEF is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).