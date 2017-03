Ouderen via landelijke aanpak gestimuleerd om gezonder te eten

Janny van der Heijden, culinair publicist, is het boegbeeld van deze beweging waar partijen uit de voedselsector aan deel moeten nemen. Janny: 'Een gezonde manier van eten zorgt er voor dat ouderen beter in hun vel zitten. Niet alleen lichamelijk maar óók geestelijk.'

Mensen willen zolang mogelijk zelfstandig leven, zowel thuis als in een verpleeghuis. Een goede gezondheid speelt daarbij een belangrijke rol. Gezond eten en voldoende bewegen helpt ouderen om fit te blijven.

Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) en Martijn van Dam (Economische Zaken) maakten dit woensdag 8 maart bekend tijdens een gezamenlijk bezoek aan zorginstelling Pennemes in Zaandam. Het symposium ‘Gezond eten, gezond bewegen en gezond zijn’ van de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland en het Louis Bolk Instituut vond daar plaats.

Gezond eten tegen ondervoeding en overgewicht

Ondervoeding komt relatief vaak voor bij zowel mensen die in verpleeghuizen wonen als mensen die thuis wonen. De strijd tegen de kilo’s van 65-plussers verdient ook onze aandacht. Zo’n zes op de tien ouderen is te zwaar.

Samen koken

Al met al genoeg redenen een landelijke beweging voor gezond eten en drinken onder ouderen te starten. Van Rijn: 'In instellingen waar aandacht is voor eten en met verse producten wordt gekookt, hebben de bewoners meer trek in eten. Dat zien we ook in woongroepen waar bewoners, personeel en vrijwilligers samen koken. Waar bewoners kunnen helpen ze mee, met een aardappel schillen, of fruit schoonmaken. Net als thuis. Niet alleen levert dat veel gezondheidswinst op, het is vaak ook nog veel gezelliger', aldus Van Rijn.

Staatssecretaris Van Dam: 'Door goed eten blijf je langer gezond en gelukkig. In Nederland hebben we heel veel voedselproducenten die lekker en gezond eten uit de eigen streek kunnen leveren aan zorginstellingen. We willen die in contact brengen met de koks in de zorg zodat we samen werken aan liefdevolle zorg voor onze ouderen.'

Van lokaal naar landelijk

Het huidige kabinet wil dat ouderen zo lang mogelijk onafhankelijk en zelfstandig zijn. Gezond eten en voldoende bewegen zijn voor ouderen belangrijk om die zelfstandigheid te behouden. Het is de bedoeling dat Van der Heijden’s nationale beweging alle bestaande initiatieven en projecten op het gebied van gezonde voeding een flinke zet geeft en de voedingszorg onder ouderen sterk verbetert.