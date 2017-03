Eén op de vier Nederlanders rookt nog steeds

Jaarlijks overlijden in Nederland maar liefst 20.000 mensen voortijdig aan de gevolgen van rookgedrag. Dat betreft naar schatting 800 Friezen. Ondanks de inspanningen op het gebied van rookpreventie beginnen nog steeds ongeveer 1.600 jongeren per jaar in Fryslân met roken. In Nederland zijn dat ongeveer 40.000. In 2015 rookte circa 8,6% van de zwangeren dagelijks tijdens de zwangerschap. Verder blijkt uit onderzoek dat een roker gemiddeld minimaal 8 jaar korter leeft dan een niet-roker.