Speciale comfort-room voor cliënten met dementie in Venray

Cliënten van het Vincent van Gogh in Venray, die mensen behandelt en begeleidt mensen met dementie, psychische, psychiatrische en verslavingsproblemen, hebben de primeur om vanaf nu gebruik te maken van een gepersonaliseerde comfortroom. Dit meldt het Vincent van Gogh vrijdag.

'In deze comfortroom wordt een omgeving gecreëerd waarin de positieve levenservaringen uit het verleden van de cliënt een centrale plaats innemen', stelt het Vincent van Gogh.

In een atmosfeer die de cliënt als rustgevend of activerend ervaart. In de comfortroom wordt gebruik gemaakt van de nieuwste technologie om een persoonlijke leefomgeving te creëren, waarin cliënten kunnen ontspannen, alleen, maar ook met familie en naasten.

Zorginnovatie

'Als organisatie zijn wij trots op het feit dat we binnen de geestelijke gezondheidszorg koploper zijn op het gebied van zorginnovatie. Inzet van techniek en samenwerking in de keten zijn hierbij speerpunten', aldus het Vincent van Gogh.

Samenwerking met studenten

De ontwikkeling van de gepersonaliseerde comfortroom is een mooi voorbeeld waarin deze onderdelen samen komen. Studenten van de Fontys Hogeschool (Expertisecentrum Gezondheidszorg en Technologie - minor) hebben onderzoek verricht naar de elementen die van belang zijn bij het inrichten van een dergelijke kamer.

Maximaal personaliseren

De grootste uitdaging hierbij was om de kamer maximaal te personaliseren terwijl hij door iedereen gebruikt kan worden. Samenwerking met de Dementieraad heeft uiteindelijk geresulteerd in de comfortroom nieuwe stijl.

Het digitale levensboek

Deze week werd de comfortroom in gebruik genomen. Dit werd gevierd met betrokkenen en sponsors van de comfortroom. Jolande Tijhuis (bestuursvoorzitter van Vincent van Gogh) overhandigde een USB-stick met haar ‘levensboek’ aan het verpleegkundig team.

Met iedere cliënt is het levensboek gemaakt en vastgelegd op USB. Op deze usb-stick staan persoonlijke foto’s, filmpjes en tekeningen, maar ook instellingen als licht , geur en beelden voor een mooi uitzicht.

De comfortroom en het digitale levensboek zijn gerealiseerd door Rememberz.

Vincentiushof

De comfortroom is onderdeel van Vincentiushof. Hier hebben wij samen met De Zorggroep een aantal eigentijdse woonvoorzieningen voor ouderen met een psychogeriatrische aandoening.