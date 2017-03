Dodelijke gele koorts vastgesteld bij patiënt in Nederland

Bij een patiënt in Nederland is gele koorts vastgesteld. Dit meldt het RIVM vrijdag.

'De patiënt is in Suriname geweest en heeft de ziekte daar opgelopen. Dat is opmerkelijk, omdat gele koorts al 45 jaar niet meer is vastgesteld in Suriname', aldus het RIVM.

Tropische muggen

Gele koorts is een tropische ziekte die wordt veroorzaakt door het gelekoortsvirus. Het virus wordt overgedragen door tropische muggen. De ziekte is niet van mens op mens overdraagbaar.

Gele koorts

Gele koorts komt alleen voor in bepaalde tropische regio’s van Afrika en Zuid-Amerika. In Suriname kwam de ziekte in het verleden voor, maar er zijn in de afgelopen 45 jaar geen patiënten meer gemeld. Wel is er momenteel een uitbraak van gele koorts in buurland Brazilië.

In Nederland is geen kans op een uitbraak van gele koorts, omdat de gelekoortsmug hier niet voorkomt. Er zijn de afgelopen 30 jaar geen andere patiënten gemeld die gele koorts als reizigersziekte mee hebben genomen naar Nederland.

Vaccinatie

Gele koorts is te voorkomen door vaccinatie. De meeste reizigers naar landen waar gele koorts voorkomt laten zich vaccineren en zijn daardoor beschermd tegen de ziekte.

Ook voor Suriname geldt een vaccinatieadvies zowel voor reizigers die naar het binnenland gaan als voor reizigers die aan de kust blijven. Zie hiervoor de website van het LCR (Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering).

Ziekteverschijnselen

Een infectie met gele koorts verloopt meestal zonder klachten: ongeveer 1 op de 5 mensen die besmet raken wordt ziek. De klachten kunnen erg verschillen, van milde griepachtige verschijnselen tot hoge koorts met geelzucht en bloedingen.

Over het algemeen overlijdt ruim 1 op de 10 patiënten aan gele koorts. Er bestaat geen medicijn tegen gele koorts. De behandeling bestaat uit het bestrijden van de klachten.