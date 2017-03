Maasstad Ziekenhuis neemt afscheid van ic-arts na conflict

'Wij zijn met de arts tot overeenstemming gekomen om zijn lidmaatschap van de maatschap Medisch Specialisten te beëindigen. Wij zijn hem erkentelijk voor alles wat hij in de afgelopen jaren voor het Maasstad Ziekenhuis en in het bijzonder de Intensive Care, heeft betekend. Met de andere intensivist zijn we nog in gesprek', aldus het ziekenhuis.

IGZ

Peter Langenbach, voorzitter raad van bestuur: 'Eind februari heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) een bezoek gebracht aan de Intensive Care afdeling om de afdeling door te lichten'.

'Vertrouwen'

'Ze hebben gesproken met intensivisten, arts-assistenten, verpleegkundigen en het management. De IGZ constateert dat er daadkrachtig is ingegrepen en dat de zorg op orde is. Uiteraard kost het tijd om te bouwen aan een nieuw team, maar we hebben er vertrouwen in', aldus Langebach