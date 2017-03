Diakonessenhuis over op nieuwe elektronisch patiëntendossier HiX

Het Diakonessenhuis Utrecht is vanaf vrijdag 10 maart overgestapt op HiX, een nieuwe versie van het elektronische patiëntendossier (EPD). 'De overgang verloopt soepel. Met HiX heeft het Diakonessenhuis een elektronisch patiëntendossier dat klaar is voor de toekomst', zo meldt het ziekenhuis dinsdag.

HiX

Het Diakonessenhuis zet zich continu in om de zorg voor zijn patiënten te verbeteren. Een EPD met veel mogelijkheden is daarbij een randvoorwaarde. HiX geeft de mogelijkheid om het EPD volgens de nieuwste technieken in te richten en uit te bouwen.

John Taks, voorzitter Raad van Bestuur van het Diakonessenhuis: 'Met ons vernieuwde EPD kunnen we ook op digitaal gebied de zorg voor onze patiënten verder verbeteren. Met dit EPD kunnen we bijvoorbeeld een patiëntportaal ontwikkelen waarmee patiënten hun eigen dossier kunnen inzien en afspraken kunnen maken en waarin nog meer moderne mogelijkheden zitten. Met HiX kunnen we patiënten dus nog beter van dienst zijn, op de manier waarop en het tijdstip dat ze dat zelf willen. Bovendien is het gebruiksvriendelijker voor de collega’s die er mee werken'.

Snel uitwisselen

Het ziekenhuis heeft voor HiX gekozen omdat veel andere ziekenhuizen ermee werken, waaronder het UMC Utrecht. John Taks: 'Door hetzelfde systeem te gebruiken, kunnen we makkelijk met elkaar samenwerken om patiëntgegevens veilig en snel te kunnen uitwisselen'.

Soepel

Zorgverleners waar het ziekenhuis mee samenwerkt, zoals de ambulancedienst, huisartsen en verloskundigen, zijn op de hoogte gebracht van de overgang en ook patiënten worden geattendeerd op de mogelijkheid dat er iets langere wachttijden kunnen ontstaan omdat de medewerkers van het ziekenhuis met een nieuw EPD werken. Daarvan is echter nauwelijks sprake, de overgang verloopt erg soepel.