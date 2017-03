Patiëntgegevens al voor aankomst ambulance binnen in ziekenhuis

Het Martiniziekenhuis is deze week begonnen met het digitaal vooruitsturen van de medische gegevens van spoedpatiënten die per ambulance worden overgebracht naar de Spoedeisende Hulp en het Brandwondencentrum Groningen. Dit heeft het ziekenhuis bekendgemaakt.

'Dankzij een beveiligde koppeling tussen de patiëntengegevens in de ambulance en het informatiesysteem in het ziekenhuis kan het medisch team zich beter voorbereiden op de aankomende spoedpatiënt', aldus het ziekenhuis.

Basale info spoedpatiënt

De digitale overdracht van patiëntgegevens is door samenwerking van Ambulancezorg Groningen en het Martini Ziekenhuis tot stand gekomen. De Spoedeisende Hulp kan op een scherm zien welke patiënt onderweg is, met welke urgentie en wat de verwachte aankomsttijd is.

'Real time' aanpassing

Als de aankomsttijd wijzigt, verandert dit ‘real time’ op het scherm. Het team dat in het ziekenhuis klaarstaat om de patiënt op te vangen, kan zich voorbereiden door alvast hartfilmpjes, foto’s en andere medische gegevens te bekijken die tijdens de ambulancerit worden gemaakt.

Geen fax of papier meer

Het ambulancepersoneel hoeft dus geen fax meer te sturen of een papieren formulier mee te geven bij de overdracht van de patiënt. Daarnaast hoeft het ziekenhuis geen gegevens meer handmatig toe te voegen aan het ziekenhuisdossier.

Bert Benthem, directeur Ambulancezorg Groningen: ‘Het unieke aan deze vorm van informatievoorziening is de mogelijkheid om een foto mee te sturen. We kunnen tijdens de digitale overdracht niet alleen tekst, maar ook visueel patiënteninformatie aanbieden, wat ten goede komt van de patiëntenzorg.’

Hans Feenstra, bestuursvoorzitter Martini Ziekenhuis vult aan: ‘Door deze samenwerking en het delen van informatie kunnen we de patiënt nog beter helpen. We kunnen zo kostbare tijd besparen in spoedsituaties.’

BSN-controle

Door een Burger Service Nummer (BSN)-controle in de ambulance wordt de informatie in het systeem direct gekoppeld aan het digitale dossier van de patiënt in het Martini Ziekenhuis. De gegevens worden via een beveiligde verbinding verstuurd waardoor de privacy van de patiënten is gewaarborgd.

Fotoconsultatie brandwondencentrum

De mogelijkheid om berichten en foto’s vanuit de ambulance direct te delen is vooral voor het brandwondencentrum belangrijk. Zo is de soort brandwond en het percentage van het lichaam dat verbrand is op deze wijze goed vast te stellen. De specialisten van het brandwondencentrum kunnen het ambulancepersoneel direct adviseren over de beste behandeling van de brandwond en de wijze van vervoer tot de aankomst in het ziekenhuis.

Integratie digitale informatie

Met de door Ambulancezorg Groningen en Martini Ziekenhuis ontwikkelde koppeling is het verder mogelijk om vanuit alle ambulances door heel het land gegevens op deze manier naar de Spoedeisende Hulp van het Martini Ziekenhuis te sturen en deze automatisch te integreren in het ziekenhuisdossier.