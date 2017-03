Griepepidemie blijft voortduren

Vijftiende week

In week 10 van 2017 rapporteerden de Peilstations participerend in NIVEL Zorgregistraties eerste lijn 62 mensen met influenza-achtige ziekte (IAZ) op de 100.000 inwoners. Dat is voor de vijftiende achtereenvolgende week boven de epidemische grens van 51 per 100.000. Pas als er minder dan 51 mensen per 100.000 griep hebben is de epidemie voorbij.

'Ideaal' klimaat voor verspreiding

Griepvirus wordt vooral overgedragen in de lucht – het meest op korte afstand via grote druppels – en minder vaak via contact met de handen. De overleving van het virus in luchtdeeltjes hangt nauw samen met de luchtvochtigheid. In droge lucht kan het virus goed gedijen, in vochtige lucht sterft het snel. De koude en droge lucht van de afgelopen maanden bood het virus dus ideale omstandigheden.