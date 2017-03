Maastricht UMC+ start polikliniek voor vetleverziekte

Een van de complicaties van overgewicht en obesitas is het ‘vetter’ worden van de lever, ofwel het opslaan van vet als gevolg van een ongezonde leefstijl. Dit veroorzaakt een chronische ontsteking die op den duur littekenweefsel veroorzaakt en als het langdurig aanhoudt, kan resulteren in levercirrose. Patiënten lopen dan een verhoogd risico op het ontwikkelen van diabetes, hart- en vaatziekten en verschillende vormen van kanker. Vaak worden leveraandoeningen pas in een veel te laat stadium herkend, op het moment dat er al aanzienlijke schade is aangericht. Met een speciale, niet-ingrijpende methode genaamd FibroScan, kan een arts al binnen tien minuten de conditie van de lever bepalen. Dat maakt vroegtijdige screening een stuk eenvoudiger.

Levermeting

De FibroScan is een apparaat dat met behulp van echo de elasticiteit van de lever kan bepalen. Hoe minder elastisch, hoe meer er sprake is van vervetting van de lever of littekenweefsel. De techniek is gebaseerd op een Franse vinding om de rijpheid van kaas te kunnen meten, maar blijkt dus ook prima toepasbaar in de medische wereld. “Hoe sneller we de toestand van de lever kunnen bepalen, hoe eerder we ook kunnen ingrijpen bij risicovolle patiënten”, zegt dr. Ger Koek, MDL-arts bij het Maastricht UMC+. “De methode is eenvoudig en niet ingrijpend. Daardoor is het veel eenvoudiger om patiënten op te sporen die risico lopen.” Deze patiënten kunnen vervolgens geholpen worden op de nieuwe poli.

Optimale begeleiding

Patiënten die vanwege leververvetting een verhoogd risico lopen op complicaties, worden in behandeling genomen door het multidisciplinair team, dat naast dr. Koek bestaat uit dr. Martijn Brouwers (endocrinologie) en Esther Gerrits (vasculaire geneeskunde). Door middel van bijvoorbeeld de juiste voedingsadviezen en medicatie kan het proces van vervetting worden omgekeerd. Door een optimale begeleiding van de patiënt worden de risicofactoren voor hart- en vaataandoeningen en diabetes aangepakt, voordat er ernstige schade optreedt. Naast de oprichting van de nieuwe poli verricht het Maastricht UMC+ ook veel onderzoek naar het voorkomen, beter diagnosticeren en behandelen van vetleverziekte.