MC Slotervaart lost door IGZ vastgestelde tekortkomingen op

Twee aanwijzingen

De eerste aanwijzing gaf de IGZ in juli 2016. Deze aanwijzing betrof het convenant ‘Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis’. Dit gaat over hoe een ziekenhuis veilig moet omgaan met medische technologie in de patiëntenzorg. Hier voldeed het ziekenhuis niet aan.

In november 2016 volgde een aanwijzing over het operatief proces. Bij inspectiebezoeken werd duidelijk dat hierin tekortkomingen waren. Die kunnen ernstige gevolgen hebben voor de patiëntveiligheid.

Vervolgtoezicht

MC Slotervaart heeft de tekortkomingen opgelost. Het ziekenhuis voldoet nu aan alle voorwaarden van de aanwijzingen. De inspectie blijft de voortgang bij MC Slotervaart nauwlettend volgen.