Met listeria bacterie besmette snijworst door Jumbo teruggeroepen

'Mogelijke besmetting'

'Het betreft een maatregel in verband met de mogelijke aanwezigheid van de listeria bacterie, aangetoond in een routinematige kwaliteitscontrole. Wanneer deze bacterie bovenmatig aanwezig is, kan het consumeren van de genoemde producten een gevaar vormen voor de gezondheid, met name bij zwangere vrouwen, ouderen en mensen met een verzwakt afweersysteem', aldus Jumbo.

De veiligheidswaarschuwing geldt voor de volgende producten 'Gesneden Snijworst gerookt THT 29-4-2017 en THT 30-4-2017 EAN productcode 8712409301306'.