35-plussers onderschatten risico op een hartinfarct

Slagaderverkalking is een langzaam, onzichtbaar en vooralsnog onomkeerbaar proces in de bloedvaten dat ervoor zorgt dat de slagaders steeds verder vernauwen. Vrijwel niemand weet dat slagaderverkalking al in de jeugd begint. Dit blijkt uit onderzoek van GfK in opdracht van de Hartstichting onder ruim 1.000 mensen van 35 jaar en ouder.

Volgens de Hartstichting kan het aantal slachtoffers worden teruggedrongen als mensen zich bewuster worden van de risicofactoren. Daarnaast is het urgent dat we hart- en vaatproblemen eerder opsporen, zodat de groei van het aantal patiënten een halt kan worden toegeroepen.