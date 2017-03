CA-MRSA bacterie aangetroffen in CWZ Nijmegen

Op donderdag 16 maart is bij drie patiënten die in CWZ waren opgenomen geconstateerd dat zij een MRSA-bacterie bij zich dragen. Het gaat om de community associated MRSA (CA-MRSA). Dit is een bacteriestam die veel buiten het ziekenhuis voorkomt en huidinfecties kan veroorzaken. Hoewel deze stammen ongevoelig zijn voor meerdere antibiotica, zijn er voldoende alternatieven voor de behandeling beschikbaar.

Maatregelen

De drie patiënten die de bacterie bij zich hebben, zijn direct geïsoleerd verpleegd volgens landelijke richtlijnen. Inmiddels zijn zij ontslagen uit het ziekenhuis. Medewerkers met wie zij in contact zijn geweest en de andere patiënten van de twee afdelingen waar zij verbleven zijn ook onderzocht op de aanwezigheid van MRSA. Hieruit blijkt dat ook een vierde patiënt de bacterie bij zich draagt.

Voorzorg

Om de verspreiding beter te kunnen controleren, worden de volgende dagen geplande opnames op de twee afdelingen waar de bacterie is gevonden waar mogelijk uitgesteld. Patiënten om wie het gaat, zijn geïnformeerd. Alle spoedopnames gaan gewoon door.