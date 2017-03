Griepgolf lijkt nu echt bijna helemaal over

Voor het eerst in 15 weken tijd is het aantal meldingen van griep onder de epidemische grens gezakt. Dit meldt NIVEL woensdag.

Na vijftien weken griepepidemie rapporteerden de huisartsen van de Peilstations afgelopen week voor de eerste keer beneden de epidemische grens van 51 per 100.000. In week 11 van 2017 rapporteerden de Peilstations participerend in NIVEL Zorgregistraties eerste lijn 41 mensen met influenza-achtige ziekte (IAZ) op de 100.000 inwoners.

'Twee weken'

De huisartsen zagen in week 11 vooral jonge kinderen (0-4 jaar) met IAZ. De griepepidemie duurt langer dan gemiddeld. Als de incidentie twee achtereenvolgende weken beneden de epidemische grens is beschouwen we de griepepidemie als geëindigd.