Mogelijke besmetting door verkeer gebruikt gluscosemeter

Bij de Geïntegreerde Voorziening Centrum is 16 maart 2017 vastgesteld dat bloedsuikerspiegels van cliënten mogelijk zijn gemeten met een apparaat dat bedoeld is voor individueel gebruik in plaats van gebruik voor meerdere personen. Dit meldt de GGD Amsterdam.

Het gebruik van het betreffende glucosemeetapparaat is onmiddellijk stopgezet. Het apparaat is in gebruik geweest tussen 19 januari 2017 en 16 maart 2017. Er is een kans dat bloed - bloed contact via het meetapparaat heeft plaatsgevonden van de ene patiënt op de volgende patiënt bij wie een glucosemeting is gedaan. Hierbij gaat het niet om de gebruikte naaldjes die werden per patiënt vernieuwd, maar om bloed dat mogelijk op het apparaat zelf achterbleef. Hierdoor hebben maximaal 60 patiënten een zeer klein risico gelopen op besmetting met hepatitis B, C en hiv. De GGD betreurt dit ten zeerste en informeert op dit moment alle betrokken patiënten. Zij worden uitgenodigd voor een consult ter bespreking van bovenstaande en om hun bloed te testen.