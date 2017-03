'Vrouwen met een vermoeden van borstkanker moeten binnen 24 uur zekerheid krijgen'

Zij worden daarvan door de huisarts op de hoogte gesteld en moten daarna vaak lang wachten op een vervolgonderzoek. Maar dat gaat nu veranderen. Vanaf 1 juli kunnen ze binnen 24 uur in het ziekenhuis terecht voor zo'n vervolgonderzoek. Dit schrijft het AD maandag. Vanaf 1 juli moeten vrouwen met een vermoeden van borstkanker binnen 24 uur kunnen weten of ze ziek zijn. Lang wachten geeft onnodig veel stress en angst.

Direct naar radioloog

De huisarts gaat de vrouw van 1 juli direct doorsturen naar de radioloog. Nu wordt er vaak eerst een intake bij de chirurg op de borstkankerpolikliniek gedaan, dan gaan ze naar de radioloog en voor de uitslag weer terug naar de chirurg. Hierdoor besteedt de chirurg tijd aan vrouwen met wie niets aan de hand is en lopen de wachttijden op, aldus Ruud Pijnappel, hoogleraar mammaradiologie in Utrecht en directeur van het Landelijk Referentie Centrum voor Bevolkingsonderzoek (LRCB). Pijnappel in de krant: 'Radiologen kunnen meteen een nieuwe mammografie doen, eventueel een aanvullende echo en een biopt nemen. Als er niets verdachts te zien is, wordt een vrouw vrijwel meteen gerustgesteld.' deze procedure is niet alleen sneller, maar ook nog eens goedkoper. Pijnappel: 'Een consult bij de chirurg is drie keer zo duur als een bezoek aan de radioloog.'