Aanwijzing Stichting Humanitas Rotterdam door IGZ opgeheven

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft de aanwijzing die zij had opgelegd aan Stichting Humanitas in Rotterdam beëindigd. Dit meldt IGZ maandag.

Ouderenzorg

'Humanitas heeft hard gewerkt om de zorg te verbeteren en de kwaliteit ervan ook zelf goed te kunnen volgen', aldus IGZ. De aanwijzing was gericht op de verpleeghuizen van Stichting Humanitas in de regio Rotterdam die ouderenzorg leveren op basis van de Wet Langdurige Zorg. Het ging dus niet om de maatschappelijke dienstverlening, kinderopvang of andere vormen van ondersteuning door Humanitas.

Tijdens verschillende bezoeken heeft de IGZ kunnen zien dat Humanitas de nodige verbeteringen heeft doorgevoerd. De stichting voldoet nu aan de eisen die de inspectie stelde in de aanwijzing. De inspectie blijft de voortgang bij Humanitas nauwlettend volgen.