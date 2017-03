Zeeuwse tienermeisjes kregen DTP in plaats van HPV-vaccin

Tijdens een groepsvaccinatie bij de GGD Zeeland in Oostburg hebben vorige week donderdag 52 van de in totaal 55 meisjes van 12 jaar oud een verkeerde vaccinatie gekregen. Dit meldt de GGD Zeeland dinsdag.

DTP-vaccin ipv HPV-vaccin

'Deze meisjes hadden het HPV-vaccin (humaan-papillomavirus) moeten krijgen, maar kregen het DTP-vaccin (Difterie, Tetanus, Polio). Medisch gezien heeft dit geen nadelige gevolgen. Vervelend is het wel, omdat meisjes nu alsnog het HPV-vaccin nodig hebben', stelt de GGD Zeeland.

'Wij bieden onze oprechte excuses aan voor deze fout. Vaccins dienen altijd gecontroleerd te worden voordat ze worden gegeven. Wij zoeken uit waardoor deze fout plaats heeft kunnen vinden', aldus de GGD Zeeland.

Geen nadelige medische gevolgen

Medisch gezien kan het geen kwaad dat er een DTP-vaccin gegeven is: het DTP-vaccin wordt normaal gesproken aan 9-jarigen toegediend. De 52 meisjes hebben het vaccin nu nogmaals gehad en zijn daardoor de komende 10 jaar beschermd tegen Difterie, Tetanus en Polio, 3 jaar langer dan in de normale situatie. Het DTP-vaccin is een vaccinatie die je veelal nodig hebt bij reizen naar het buitenland.

Brief aan ouders

De betreffende ouders krijgen vandaag een brief thuis waarin zij uitleg krijgen. Voor ouders die de behoefte voelen, wordt een bijeenkomst georganiseerd om verder op vragen in te gaan. Ook kan men voor meer informatie telefonisch contact opnemen met de GGD Zeeland. De 9-jarige kinderen die dezelfde dag ook aanwezig waren voor het DTP-vaccin, hebben wel het juiste vaccin gekregen.