Premie blijft belangrijkste reden wisselen zorgverzekeraar

Dit zien we terug in het feit dat bijna één op de vijf (19%) wisselaars aangeeft te zijn gewisseld omdat ze dit jaar een ander zorggebruik verwachten. Ook bij de aanvullende verzekering en het vrijwillig eigen risico zien we dat bepaalde groepen verzekerden een bewustere keuze maken. Zo geeft 80% van de verzekerden zonder aanvullende verzekering aan deze niet te hebben, omdat ze geen of weinig gebruik maken van zorg binnen deze verzekering.

In februari 2017 heeft een steekproef van 1.500 panelleden uit het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het NIVEL een vragenlijst ontvangen met vragen over, onder andere, het overstappen van zorgverzekeraar. De resultaten zijn gebaseerd op 659 respondenten (respons 44%). Wanneer er uitspraken worden gedaan over de algemene bevolking, is er een weging toegepast om hiervoor te corrigeren.