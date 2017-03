Vogelgriep bij hobbyhouders in Zuid-Holland en Drenthe

Op maandag 20 en donderdag 23 maart zijn weer twee gevallen van vogelgriep bevestigd namelijk bij hobbyhouders, in Woerdense Verlaat in Zuid-Holland en in De Wijk in Drenthe. Dit heeft staatssecretaris Van Dam in een brief aan de Tweede Kamer bekendgemaakt.

Geruimd

Het pluimvee op beide locaties is inmiddels geruimd. Ook zijn er de laatste twee weken nog dode wilde watervogels gevonden, die besmet bleken met het vogelgriepvirus. Deze vondsten betekenen dat er nog steeds vogelgriepvirus in de omgeving aanwezig is.

De deskundigengroep dierziekten oordeelt dat het risico voor Nederland nauwelijks is gewijzigd ten opzichte van de laatste risicoschatting op 7 maart. De gegevens uit het ADNS (Animal Disease Notification System) geven wel een lichte dalende trend aan wat betreft het aantal uitbraken bij pluimveebedrijven in de Europese Unie.

Recente meldingen Duitsland

Aan de andere kant zijn er sinds de vorige bijeenkomst van de deskundigengroep in Europa nog veel vogelgriepuitbraken bijgekomen. Ook is het zorgelijk dat Duitsland de afgelopen twee weken nog elf besmette kalkoenenbedrijven in de Landkreis Cloppenburg heeft gemeld. Gezien de beoordeling van de deskundigen is er nog geen aanleiding om de huidige ophokplicht te wijzigen.